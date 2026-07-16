RFV Calamai: "Adesso la Fiorentina viene scelta: è un grande merito di Paratici"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "C'è un dato che accomuna giocatori che sono arrivati ad altri che speriamo arrivino presto, ossia che sono giocatori che stanno scegliendo la Fiorentina e il viola. E non stanno scegliendo una squadra reduce da chissà quali trionfi o che magari partecipa alla Champions.

La Fiorentina anzi al momento non è neanche nelle coppe e non ha nessuna importanza da questo punto di vista da mettere sul piatto. Ecco che quindi uno dei più grandi meriti di Paratici è quello di aver convinto Atta, uno dei più grandi talenti dell'ultimo campionato a scegliere la Fiorentina, lo stesso è successo con Dragusin e così vuole fare Oulai, che sta tornando in Turchia a convincere il Trabzonspor a mandarlo dove lui vuole andare, ossia a Firenze. Ecco sapere che tre talenti così ci hanno scelto ci regala una buona dose di ottimismo per il futuro".