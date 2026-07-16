Caldo l'asse tra Sassuolo e Fiorentina: gli emiliani seguono Comuzzo

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Pietro Comuzzo è uno dei nomi finiti sul taccuino del Sassuolo in vista della prossima stagione. Il club neroverde è infatti al lavoro per individuare il sostituto di Muharemovic, sempre più vicino al trasferimento al Leeds per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, e tra i profili valutati c'è anche il giovane difensore della Fiorentina. Secondo le ultime di Sky Sport, il Sassuolo avrebbe inserito Comuzzo nella lista dei possibili rinforzi per la retroguardia. Il centrale viola è considerato un prospetto di grande affidabilità e continua ad attirare l'interesse di diversi club grazie alle prestazioni offerte nell'ultima stagione.

Parallelamente, la dirigenza emiliana starebbe valutando anche l'ipotesi di riportare Francesco Acerbi in neroverde, con il difensore attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza all'Inter. Per il momento si tratta di valutazioni, ma il nome di Comuzzo resta uno di quelli monitorati con maggiore attenzione per raccogliere l'eredità di Muharemovic