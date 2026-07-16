CSC Flash, ritorno di fiamma per Bakayoko. Assalto a Oulai
Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Ritorno di fiamma per Bakayoko
La Fiorentina torna a pensare concretamente a Johan Bakayoko del Lipsia. Si può fare in prestito con obbligo di riscatto ad almeno 20 milioni.
Prima le cessioni
L’antifona è chiara: prima bisogna cedere, dopodiché le idee in entrata sono chiare. Matias Moreno deciderà se andare al Wrexham che ha già un accordo coi viola per 8,5 milioni e il 50% sulla futura rivendita garantito alla Fiorentina.
Assalto a Oulai
Una volta ultimate le cessioni la Fiorentina darà l’assalto definitivo a Inao Oulai per il quale non c’è ancora l’accordo col Trabzonspor ma potrebbe essere trovato a giorni.
Contatti per Joao Mario
Nelle ultime ore sono ripresi i contatti tra la dirigenza viola e Juventus per Joao Mario. Si può fare in prestito con diritto di riscatto. Il terzino ha già aperto all’ipotesi Fiorentina.
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