Kean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra

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E’ scaduta la clausola di Kean. Era facile prevedere che nessuno si sarebbe presentato al Viola Park con un assegno da 62 milioni. Ma il silenzio totale sul bomber della Fiorentina è sorprendente. E per certi versi preoccupante. Ho la sensazione che i club di fascia alta abbiano seri dubbi sulle reali condizioni fisiche di Moise. E faccio fatica a dar loro torto. Non sono nemmeno sicuro che la Fiorentina sia convinta al 100 per cento di tenere Kean. Il giocatore ricordiamolo è già stato venduto una volta da Paratici. Insomma se Moise vuole restare in viola dovrà dimostrare nei prossimi dieci giorni di avere la testa giusta e la fame giusta. Altrimenti arrivederci e grazie. Anche a costo di liberarlo per una trentina di milioni. La Fiorentina farebbe comunque un’importante plusvalenza. Intanto chi di sicuro ha la valigia è Piccoli. Uno dei clamorosi errori del mercato di Pradè. La Fiorentina lo cedere in prestito oneroso cominciando ad abbassare il costo di questa assurda operazione.

La magia di Paratici

Paratici intanto va di fretta. Vorrei sottolineare il grande lavoro del nuovo riferimento del mondo viola sul fronte ingaggi. Dragusin ha accettato di diminuirsi l’ingaggio, Viery ha accettato uno stipendio inferiore al milione netto e il capolavoro è Atta a un milione e 300 mila euro. In più la partenza di Gosens libera il club viola da un ingaggio pesante. Questo è il segreto per costruire un progetto solido anche dal punto di vista economico. La voce ingaggi incide in maniera importante sul bilancio di una società. Paratici ha fatto gol su questo fronte.

Un centrocampo da Champions

Aspettiamo con impazienza il semaforo verde su Oulai. Sarebbe un’altra stella. Andrebbe a completare insieme a Fagioli e Atta un centrocampo da stropicciarsi gli occhi. La stella ivoriana e Fagioli potrebbero alternarsi in cabina di regia senza dare un riferimento agli avversari. Tanta roba. Un centrocampo da Champions.

Bakayoko l’obiettivo, Ruggeri il sogno

Prima della prestigiosa amichevole contro il Real Madrid (1 agosto in Austria) mi aspetto altri colpi a effetto. Bakayoko sarebbe perfetto per portare qualità nel reparto degli esterni d’attacco. Ha tecnica, ha gol e assist nelle gambe. E vuole la Fiorentina. Ne serviranno altri in quella zona del campo. Koleosho alla fine arriverà ma sarò soltanto una riserva. Almeno in partenza. Il grande colpo potrebbe essere Ruggeri. Un top nel suo ruolo. Mi chiedo perché dovrebbe lasciare l’Atletico Madrid, la Champions e una piazza stimolante. Ma ormai ho smesso di cercare una spiegazione ai blitz di mercato di Paratici. Lui sta trovando le parole giuste per convincere tutti i calciatori di medio alto livello a sposare il progetto Fiorentina. E pazienza se nella prossima stagione le Coppe le staremo soltanto a vederle.