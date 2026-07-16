Dragusin bis: "Gran rapporto con Paratici. Obiettivi? Prematuro"

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Queste le dichiarazioni a Sky Sport di Radu Dragusin nel giorno della sua presentazione come nuovo difensore della Fiorentina: "Ho sensazioni molto positive, l'Italia ha avuto sempre un posto speciale nel mio cuore. Qua sono diventato il giocatore che sono diventato oggi, sono felice".

Ha seguito la Serie A da lontano?

"La Serie A è un campionato molto tattico, con dettagli importanti. Devi essere sempre acceso e pensare a ciò che devi fare".

Il rapporto con Paratici?

"Ci conosciamo da tanto, soprattutto è lui che mi conosce. Abbiamo un rapporto importante, ora voglio ripagare la sua fiducia".

Come si sente fisicamente? Perché ha scelto Firenze?

"Fisicamente sono a posto, recuperato al 100%. Mi sento bene e sono pronto per questa stagione. Ho deciso di venire qua perché ho visto il progetto, ho parlato con Paratici ed è stata una scelta molto semplice per me".

Cosa si aspetta?

"Le aspettative mie e di squadra sono quelle di crescere ogni giorno e migliorare, per fare grandissime cose insieme".

Che sensazioni ha? Sta nascendo una Fiorentina ambiziosa...

"Penso sia prematuro fissare gli obiettivi. Ogni giorno dobbiamo migliorare e far crescere la squadra, questo è quello che ho trovato qua. Ho tanta ambizione e voglia di fare bene".

Cosa si porta dietro dalla Premier League?

"Mi ha regalato tante cose positive. Là è una realtà diversa da questa, sono grato di esserci stato. Mi ha aiutato giocare con i migliori attaccanti al mondo, ho fatto duelli importanti che mi hanno dato molta esperienza".