Il Sassuolo chiede una contropartita per Thorstvedt: tre viola possono finire nell'affare

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La Fiorentina continua a lavorare per arrivare a Kristian Thorstvedt e i contatti con il Sassuolo proseguono senza sosta. La società neroverde, però, non sarebbe intenzionata a cedere il centrocampista norvegese soltanto in cambio di un'offerta economica, ma avrebbe chiesto di inserire nell'operazione anche una contropartita tecnica per facilitare il raggiungimento dell'intesa, sottolinea Sky Sport.

Tra i profili che piacciono al Sassuolo ci sarebbero Marco Brescianini, Giovanni Fabbian e Simon Sohm, tutti centrocampisti ritenuti adatti al progetto del club emiliano. Proprio Sohm, tuttavia, è seguito anche dal Venezia, che avrebbe manifestato il proprio interesse per il giocatore. La trattativa tra Fiorentina e Sassuolo resta quindi aperta e i prossimi sviluppi potrebbero dipendere anche dalla scelta del calciatore che eventualmente verrà inserito nell'operazione.