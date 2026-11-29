RFV Giorgetti: "Vedo grande confusione. E mi preoccupa l'atteggiamento dei giocatori"

Angelo Giorgetti è intervenuto su Radio FirenzeViola a caldo dopo la sconfita della Fiorentina contro l'Udinese, queste le parole del giornalista evidentemente deluso "Lì dentro c'è disperazione. A parte il palo di Goncalves la Fiorentina non ha mai tirato in porta. Io vedo una grande confusione e questa voglia di ribadire che ci vuole tempo, ma la squadra nel frattempo annaspa e fa risorgere tutti. E questo è un problema".

Come valuta la prestazione?

"Nel primo tempo la Fiorentina non si è vista mai, nel secondo un po' meglio ma sono segnali troppo piccoli. Io mi aspetto una partita totalmente opposta in una situazione come questa. Poi vorrei capire se la proprietà tiene a capire come mai spende tanti soldi in cambio di questi risultati. Colgo sempre questa distanza tra la proprietà e i risultati. Io non sono amante delle dichiarazioni, però in questo momento mi aspetto la posizione della proprietà. Sono 8 sconfitte in campionato e non vedo un atteggiamento positivo da parte di nessun giocatore e questo mi colpisce".