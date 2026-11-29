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Tifosi viola contro la Fiorentina: "Tirate fuori le paxxe"
La Fiorentina è stata seguita ad Udine da 1500 tifosi circa. Tifosi che stanno assistendo ad una brutta prestazione della squadra e che sul finire del primo tempo hanno rivolto tre cori eloquenti ai giocatori: "Tirate fuori le pxxxe", "Bisogna correre per vincere" e "Meritiamo di più".
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Udine spartiacque, anche per il tecnico, ma il terzo allenatore sarebbe un (altro) fallimento della società. Su Tudor e Andreazzoli, per ora, nessuna valutazione in corsodi Tommaso Loreto
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Luca CalamaiLa Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatore
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