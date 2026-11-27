RFV Bongiorni: "Vanoli è un ottimo secondo allenatore. Non è il profilo giusto per i viola"

Antonio Bongiorni, osservatore, dirigente ed ex calciatore della Lucchese, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento". Queste alcune delle sue dichiarazioni: "È da tre anni che si sarebbe dovuto iniziare a puntare sui giovani invece di mandarli a gior come successo come i vari Amatucci, Kayode e Ghilardi. C'è sempre timore a mettere dentro i giovani. Al Viola Park è stato iniziato un percorso quest'anno che porterà la Fiorentina ad avere un parco giocatori importanti proveniente dalle giovanili. Sono stati fatti invstimenti su giovani su cui si deve puntare. La Fiorentina con i giovani che ha preso in estate, se avrà la fortuna di poterli trattenere e immettere qualche profilo importante e maturo, può aiutare gli altri a crescere".

Cosa farebbe lei con Vanoli? "Per me Vanoli è un grandissimo secondo, che può stare in una società con un primo di grande valore, lo ha dimostrato con Conte, nel momento però in cui è venuto a Firenze ha trovato una situazione particolarmente difficile. La frase sull'umiltà dopo Monza ti lascia un attimo fermo. Questi ragazzi vanno aiutati, non è che non sono umili ma sono in una situazione dalla quale l'allenatore deve tirarli fuori. Non vorrei che da parte sua ci sia un po di tensione che direttamente o indirettamente trasmette ai giocatori. Ho visto Inter-Fiorentina a San Siro e gli va dato atto che lui in panchina da tutto, anche troppo forse, ma trasmette ansia in certi momenti. Per me in questo momento non è l'allenatore adatto alla Fiorentina".

Come mai la Fiorentina continua a cambiare allenatori? Sono sempre loro il problema? "Per me l'allenatore ideale c'era ma è andato via ed era Palladino. Uno che sa lavorare con i giovani, e lo so per certo. Probabilmente si è rotto qualcosa a Firenze ma ripeto era da tenere".

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