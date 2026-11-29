Live Udinese-Fiorentina 1-0, rivivi la diretta testuale di FirenzeViola.it

14.28 - Con la partita termina qui anche la diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

14.25 - La Fiorentina esce dunque sconfitta anche da Udine, e ora la classifica fa davvero paura. Troppo poco quello che ha messo in campo la squadra di Vanoli nel secondo tempo, finisce 1-0 col gol iniziale di Lovric.

90' +5' - FINISCE QUI. LA FIORENTINA PERDE ANCHE A UDINE.

90' +4' - Giallo anche per Ndour.

90' +2' - Giallo per Ekkelenkamp.

90' +2' - Palo clamoroso di Pedro Goncalves, che calcia quasi da fermo ma non trova il gol per un centimetro.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Esce anche Zaniolo per far spazio a Arizala.

88' - Cambio nell'Udinese: fuori Lovric, dentro Miller.

88' - Un paio di cross non pericolosi della Fiorentina che sta riuscendo nell'incredibile impresa di non costruire neanche un'azione pericolosa.

85' - Tiro strano di Jimenez che però arriva verso la porta di Okoye che comunque blocca facilmente.

80' - Cambio nella Fiorentina: fuori Pellegrino, dentro Atta.

78' - Si salva dunque la Fiorentina che aveva combinato un pasticcio incredibile. Prima Ndour aveva regalato un corner inciampando sul pallone, poi Christensen aveva lisciato l'uscita. Per fortuna Kabasele sulla conclusione di Solet era davanti a tutti.

77' - FUORIGIOCO CONFERMATO. SI RESTA SULL'1-0.

75' - Fischiata una posizione di fuorigioco di Kabasele dopo un liscio in uscita di Christensen prima del tiro potente di Solet che sbatte sul palo e poi sulla schiena del portiere prima di finire in porta.

74' - Per adesso l'arbitro ha ANNULLATO IL GOL PER FUORIGIOCO.

74' - GOL DELL'UDINESE. HA SEGNATO SOLET IN MISCHIA SU ERRORE DI CHRISTENSEN.

73' - Ennesimo cross dalla destra, ennesimo pallone sul fondo.

71' - Cambio nell'Udinese: fuori Zarraga, dentro Bayo.

70' - Cross basso di Pedro Goncalves che incredibilmente non riesce a trovare né Pellegrino né Beto. Abankwahallontana.

69' - Altro cross difficile da capire della Fiorentina, stavolta con Jimenez che manda fuori direttamente.

68' - Cambio nella Fiorentina: fuori un pessimo Mastantuono, dentro Beto.

65' - Mastantuono non calcia inspiegabilmente dal limite con il mancino, poi lo fa Ndour che la spara in curva.

64' - Cross terribile di Valdepenas che finisce direttamente tra le braccia di Okoye.

61' - Cambio nell'Udinese: fuori Vojvoda, dentro Zanoli.

60' - Conclusione telefonata di Pedro Goncalves dalla distanza.

59' - Giallo per Ranieri indecente, il difensore si addormenta e falcia Ekkelenkamp che gli sbuca da dietro. Bruttissimo segno questa azione.

57' - Altra conclusione non pericolosa di Lovric, stavolta dalla distanza. Ma c'è solo una squadra in campo, la Fiorentina passeggia.

54' - Conclusione debole di testa di Lovric, palla fuori.

53' - Okoye blocca in due tempi con un brivido un cross deviato di Pedro Goncalves. La Fiorentina è spenta.

50' - Fiorentina che nonostante i cambi non sembra aver cambiato atteggiamento. L'Udinese va il doppio dei viola.

48' - Prima occasione per l'Udinese con Kamara che calcia da grande distanza e non spaventa Christensen.

45' - SI RIPARTE! Con due cambi nella Fiorentina: dentro Valdepenas e Pedro Goncalves, fuori Joao Mario e Brescianini.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINISCE QUI UN PRIMO TEMPO ORRIBILE DELLA FIORENTINA. UDINESE IN VANTAGGIO 1-0. Ma lo svantaggio poteva essere anche più largo.

45' +3' - Vojvoda spara in curva sugli sviluppi del corner.

45' +2' - Costretto al cambio De Gea: al suo posto entra Christensen.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Problemi per De Gea che si tocca il polpaccio dopo l'intervento su Kallstrom.

44' - De Gea salva ancora alzando sopra la traversa un colpo di testa in inserimento di Kallstrom.

43' - La Fiorentina in campo non c'è, domina l'Udinese.

40' - Palo di Abankwah! Colpo di testa all'angolo, la Fiorentina si salva ancora.

37' - Ancora De Gea fondamentale, stavolta para con i piedi su un tiro di Zaniolo stavolta nato da un errore di Fagioli.

36' - Paratona di De Gea su Ekkelenkamp! Suicidio tecnico di Joao Mario che lancia Zaniolo verso la porta, Dragusin lo ferma ma il pallone finisce a Ekkelenkamp che calcia potente: De Gea para con una mano.

32' - Zaniolo si libera sulla destra e calcia con il mancino a giro, palla fuori di un metro.

30' - Jimenez si porta il pallone fuori in area, buttando via un'occasione importante. Tanti errori tecnici dei viola in fase offensiva.

28' - Pellegrino a un soffio dal gol! L'argentino si libera di Solet dalla trequarti e poi libera il mancino, fuori di un soffio a lato della porta di Okoye.

26' - Udinese ora in controllo del gioco, tiene palla da qualche minuto.

23' - Buona occasione sugli sviluppi di un corner per la Fiorentina ma Joao Mario sbaglia il cross, dopo che prima Mastantuono aveva sbagliato uno stop.

20' - Ranieri ferma provvidenzialmente Zaniolo lanciato in area dopo un errore di Fagioli.

18' - Kamara calcia da posizione defilata e centra l'esterno della rete, anche se era in fuorigioco.

16' - La Fiorentina prova a farsi vedere timidamente in avanti ma un paio di cross sono preda di Okoye.

12' - Scaramucce tra Njie e Lovric dopo che l'autore del gol crolla a terra simulando palesemente. Tutto risolto in poco tempo.

9' - Zanoiolo taglia come il burro la difesa viola e serve Lovric in area, Dragusin lascia un metro al centrocampista avversario che scarica in porta il tiro: Udinese subito in vantaggio.

9' - GOL DELL'UDINESE. LA DIFESA DELLA FIORENTINA È IMBARAZZANTE, SEGNA LOVRIC.

7' - Ritmi abbastanza blandi a Udine anche se la sensazione è che la partita possa stapparsi all'improvviso. Per ora la Fiorentina tiene bene il pallino de gioco.

5' - Stavolta l'imbucata di Jimenez per Mastantuono è perfetta, l'argentino però viene fermato al momento dell'assist e poi viene segnalata posizione di fuorigioco.

3' - Imbucata di Joao Mario per Brescianini troppo lunga, la Fiorentina spreca una buona occasione.

0' - VIA! SI PARTE A UDINE!

Buongiorno amiche e amici di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Fiorentina, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Al Bluenergy Stadium, con fischio d'inizio fissato alle 12:30, va in scena uno scontro diretto per la salvezza che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le formazioni. Dopo il pesante ko rimediato lunedì scorso sul campo del Monza e alcuni giorni trascorsi in ritiro, la squadra di Paolo Vanoli è chiamata a dare una risposta importante, tanto sul piano del risultato quanto su quello dell'atteggiamento. Di fronte ai viola l'Udinese di Paolo Zanetti, ultima in classifica e altrettanto bisognosa di punti. Una sfida che la Fiorentina non può permettersi di sbagliare, anche alla luce delle ambizioni con cui era partita la stagione gigliata. Come di consueto, potrete seguire tutte le emozioni dell'incontro attraverso la nostra diretta testuale: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Bayo, Palma, Arizala, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Zanoli, Jovanovic. Allenatore: Zanetti.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Atta, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Turnone. Allenatore: Vanoli.