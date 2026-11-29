Udinese-Fiorentina 1-0, le pagelle: è notte fonda per tutti, Gonçalves e De Gea esclusi

Altra brutta sconfitta dei viola, stavolta a Udine. Unico a salvarsi De Gea che poi deve uscire per infortunio, per tutti gli altri è notte fonda

DE GEA – Lovric lo batte a freddo, lui tiene in partita i suoi con interventi importanti, sull'ultimo però si fa male ed è costretto a uscire, 6,5

Dal 46'pt CHRISTENSEN – Ringrazia il VAR che gli evita il gol al passivo a metà secondo tempo, 5,5

JIMENEZ – Poca precisione nei passaggi nella prima parte di gara, ancora meno copertura. Cerca il tiro cross che già altre volte ha regalato soddisfazioni ma stavolta non ha fortuna, 5,5

DRAGUSIN – Come da prassi troppo spazio concesso all'avversario più o meno fin da subito, e Lovric ringrazia portando avanti i suoi. Il fatto che sia De Gea a limitare il passivo racconta bene la sua prestazione, 4,5

RANIERI – Anche lui è sorpreso dalla prima iniziativa dell'Udinese che trova il gol del vantaggio. Nel secondo tempo si fa soffiare palla come se niente fosse e rimedia il giallo, emblema di una concentrazione certamente migliorabile, 4,5

JOAO MARIO – Dalla sua parte Zaniolo confeziona il gol di Lovric, lui sui finire di tempo sbaglia di brutto e per poco l'Udinese non raddoppia. Vanoli gli risparmia la ripresa, 5

Dal 1'st VALDEPENAS – Tra i meno colpevoli, ma anche perché gioca meno degli altri, 5,5

NDOUR – Non pervenuto nel corso dei primi 45 minuti allarga la sua galleria di appoggi facili. Nel secondo tempo è suo il regalo che vale il corner sul quale l'Udinese raddoppia seppure intervenga il VAR ad annullare, poi si fa ammonire. Resta un mistero la sua intoccabilità, 4

FAGIOLI - Ti aspetti che prima o poi una minima reazione si palesi con un passaggio, una verticalizzazione, ma il tocco sballato che apre il suo secondo tempo parla più di mille gesti, 4,5

BRESCIANINI – Si limita a far girare palla in un primo tempo in cui il centrocampo viola è pressochè nullo, 5

Dal 1'st GONCALVES – Una bella invenzione per Pellegrino che non trova il tempo per arrivare alla conclusione, poi anche un palo nel recupero, 6

MASTANTUONO – Qualche movimento in avvio, pochi palloni giocabili e tante difficoltà. Lui non fa molto per crearsi spazi o inventare diversivi al suo gioco, 5

Dal 25'st BETO – E' più la legge dell'ex a far sperare che trovi il gol che non quel che riesce a fare dentro l'area di rigore, 5,5

PELLEGRINO – L'unico sussulto del primo tempo, dopo il gol di Lovric, è il suo tiro che finisce largo di poco. Nella ripresa, su invito di Gonçalves, non riesce ad arrivare al tiro, 5,5

Dal 35'st ATTA – S.v.

NJIE – Primo tempo pessimo, di gran lunga il peggiore della stagione nel quale non ne azzecca una. Secondo tempo sulla falsa riga del primo, 5

VANOLI – Confermate le previsioni di formazione non gli approcci accettabili delle ultime sfide. I suoi si fanno subito trafiggere da Lovric poi non reagiscono e solo De Gea evita che il passivo aumenti prima dell'intervallo. A peggiorare il quadro anche l'infortunio del portiere spagnolo, sostituito da Christensen prima che, a inizio ripresa, entrino Valdepenas e Gonçalves al posto di Joao Mario e Brescianini. La reazione della sua squadra praticamente non esiste, anche dopo l'ingresso in campo di Beto o Atta sul finire di gara. Resta grande la curiosità per capire quale spartito (annunciato ieri) avesse designato per la sua squadra, 4