FirenzeViola La Fiorentina perde anche a Udine 1-0. E la classifica adesso fa paura

Neanche il ritiro al Viola Park è servito a scuotere la Fiorentina. Dopo il pesantissimo 3-0 rimediato a Monza, la formazione viola cade anche sul campo dell'Udinese, perdendo per 1-0 contro quella che alla vigilia della tredicesima giornata era l'ultima della classe. Decide un gol di Lovric ad inizio gara. Un'altra sconfitta in uno scontro diretto per la salvezza, l'ennesimo segnale preoccupante di una squadra che continua a non trovare una via d'uscita da una crisi sempre più profonda.

La partita si mette subito in salita per i gigliati, trafitti dopo appena otto minuti da Lovric. La Fiorentina fatica tremendamente a reagire e deve ringraziare David De Gea se il passivo non assume proporzioni ancora più pesanti. Proprio il portiere spagnolo, l'unico a tenere a galla i viola nella prima frazione, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel finale del primo tempo per un problema fisico, lasciando spazio a Christensen. Nella ripresa la Fiorentina non riesce a trovare la rete del pareggio, consegnando alla formazione di Paolo Zanetti tre punti pesantissimi.

Adesso è davvero una lotta per non retrocedere. La Fiorentina rimane ferma a nove punti dopo tredici giornate, trascinata sempre più in basso dalle sconfitte contro quelle che a tutti gli effetti sono diventate le sue dirette concorrenti. Tra Monza e Udinese, due impegni che sulla carta avrebbero dovuto rappresentare un'opportunità per rilanciarsi, i viola hanno raccolto zero punti, senza segnare neppure un gol e subendone quattro.