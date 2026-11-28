RFV Colantuono: "La Fiorentina metta l'elmetto. Le parole di Vanoli? Scelta strategica"

Queste le parole del tecnico Stefano Colantuono oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola Weekend', per analizzare il momento della Fiorentina: "Penso di avere un minimo di esperienza per dire che oggi non bisogna pensare a quello che si voleva o si doveva fare, ma guardare la classifica. A mio avviso la Fiorentina ha una buona rosa, anche se non conosco gli obiettivi che erano stati fissati a inizio stagione. Oggi, però, la classifica dice che hai nove punti e sei a un punto dal terzultimo posto. Devi metterti quel vestito lì, capire che sei in basso e cercare di tirartene fuori, passo dopo passo. Se nelle prossime partite arriverà un filotto di risultati che ti permetterà di avvicinarti a un altro tipo di classifica, allora potrai fare altri ragionamenti. Al di là della rosa e del prestigio di una piazza come Firenze, se pensi che prima o poi ne verrai fuori soltanto perché sei la Fiorentina, secondo me sbagli. Oggi devi metterti l'elmetto, il casco e l'armatura, sapendo che ogni partita diventa una battaglia".

La Fiorentina potrebbe avere in rosa giocatori poco abituati a lottare per la salvezza?

"Assolutamente. Ci sono giocatori che magari non sono abituati a frequentare questo tipo di classifica e a sopportare questo genere di stress. Esiste lo stress della vittoria e quello della salvezza, che sono due cose ben diverse. Potrebbero esserci calciatori non abituati a questo tipo di impatto emotivo, ma devono trovare subito le risorse necessarie. In passato ci sono state squadre partite con determinati obiettivi che poi si sono ritrovate a lottare per tutt'altro. Oggi la Fiorentina deve ragionare come una provinciale, come una squadra che gioca con il coltello tra i denti e deve fare punti. L'estetica non conta, perché tutto è condizionato dalla classifica. Sono convinto che la Fiorentina, per la rosa che ha e per il suo blasone, possa ambire ad altro, ma adesso l'importante è tirarsi fuori da questa situazione".

Dopo Monza hanno fatto discutere le dichiarazioni di Vanoli sull'umiltà, una strategia del genere può pagare?

"A volte si cerca di toccare l'orgoglio dei giocatori, di stimolarli. Quando l'elettroencefalogramma è piatto, per cercare di rianimare la situazione e dare una scossa si possono utilizzare anche frasi d'impatto, concetti un po' pesanti. Potrebbe essere stata una scelta strategica. A volte, stimolando i giocatori in maniera forte, si cerca di provocare in loro un moto di rabbia, anche nei confronti dell'allenatore, affinché gli dimostrino che non sono quello che lui ha detto. Sono strategie che si utilizzano per ottenere qualcosa in più. Secondo me bisogna mantenere alta l'elettricità, perché il rischio è quello di appiattirsi e di non riuscire più a venirne fuori. Oggi qualsiasi mezzo, anche quello meno istituzionale, può servire a risvegliare un ambiente in difficoltà".

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