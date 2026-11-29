RFV Calamai: "Il protagonista della catastrofe viola è Paratici: salvi la Fiorentina e si dimetta"

Luca Calamai commenta su Radio Firenzeviola la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese: "L'aspetto positivo è che ci sono squadre talmente scarse che ancora non sei disperato. Perché potevi essere anche ultimo in classifica, invece sei lì. Io mi appoggio solo a questo perché di questi giocatori non si salva nessuno. Chi è il capitano di questa squadra? Lasciando stare il povero De Gea. Non ce n'è mezzo. Questi giocatori non ti salvano, quindi il pallino ritorna in mano alla società prima ancora dell'allenatore".

Poi si scaglia su Paratici: "Il pre-partita di Paratici è peggio del silenzio, perché dice delle banalità e cose che non hanno cittadinanza. Mi auguro che quello che ha detto sia aria fritta e che abbia la precisa consapevolezza del problema che ha creato sbagliando la scelta sugli allenatori. Il protagonista principe di questa catastrofe è lui, Paratici. Sento parlare dell'età... Ma cosa c'entra? Hai fatto una squadra sbagliata. Mi auguro che quei disgraziati dei proprietari gli diano i soldi a gennaio per l'ultima volta. Ma più che Vanoli, va commissariato Paratici. Questo gruppo non ha personalità, oggi potevi perdere 3-0. Questa squadra è sbagliata, e ancora oggi sento questo dirigente che non si assume una responsabilità e continua a raccontare un film che vede solo lui. Arriviamo a gennaio e bussiamo ancora cassa ai Commisso. Per me il percorso di Paratici è finito: ha fallito il suo percorso, deve salvare la squadra e poi dimettersi. Lo vogliono tutti, no?".