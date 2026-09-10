RFV Capozucca: "Ritiro? Meglio restare a "casa". Su Vanoli sono fiducioso"

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Così il direttore sportivo, Stefano Capozucca, a Radio FirenzeViola durante 'Palla al Centro', iniziando dalla questione ritiro: "Io sono del partito di restare in città, conta la struttura non la montagna. Al centro sportivo hai le strutture di cui necessita la squadra per riattivare gli allenamenti. In loco hai tutto a disposizione, se vai in posti lontani poi magari per fare una risonanza diventa una cosa non immediata".

Cosa ne pensa di questa Fiorentina?

"Indubbiamente il mercato soprattutto a livello finanziario è stato di livello, purtroppo però il campo è stato un giudice negativo. Ci poteva stare perdere a Roma ma le altre due giornate sono state problematiche".

Poi si è sfilacciato il rapporto allenatore-direttore.

"Sicuramente l'esonero è stata una scelta con buoni motivi. Fabio non è alla prima esperienza, si vede che ci sono state situazioni che dall'esterno non è facile giudicare. Le verità le conoscono i protagonisti all'interno".

Come valuta il rapporto di Firenze con la Fiorentina?

"Ho sempre detto che Firenze è una grande piazza ma con le sue problematiche. I tifosi della Fiorentina non si sentono inferiori a nessuno e questo è un orgoglio però diventa negativo quando non arrivano i risultati. Il tifoso fiorentino però è da chapeau".

E cosa pensa del ritorno di Vanoli?

"Paolo lo conosco perché l'ho avuto da calciatore, so i suoi valori umani. L'anno scorso ha trovato una situazione complicatissima e si è tirato fuori con il lavoro finendo bene con la salvezza. Ma quando le cose vanno male è normale pensare ad un allenatore così, che aveva finito bene a Firenze. Con lui non si gioca mai bene? Quello che contano sono i punti. Siamo all'inizio e la classifica è relativa: la Fiorentina ha un organico per tirarsi fuori. Sono fiducioso".

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