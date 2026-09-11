Dodo verso l'esclusione contro il Venezia: per Lady Radio il brasiliano andrà in tribuna

Dodo verso l'esclusione contro il Venezia: per Lady Radio il brasiliano andrà in tribunaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:25News
di Redazione FV

Arrivano novità dell’ultim’ora che sarebbero abbastanza clamorose per quanto riguarda la formazione scelta da Paolo Vanoli per la sua seconda avventura alla guida della Fiorentina nell’esordio che andrà in scena alle 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia contro il Venezia. Stando infatti a quanto riportato da Lady Radio, il terzino brasiliano viola Dodo, uno dei fedelissimi della scorsa stagione del tecnico lombardo, dovrebbe addirittura finire in tribuna e dunque fuori dalla distinta per la sfida contro la squadra di Stroppa.

Da capire ovviamente nel corso dei minuti la motivazione dietro questa eventuale scelta. 