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Venezia-Fiorentina 1-3: Pellegrino in contropiede brucia tutti e fa il tris

Venezia-Fiorentina 1-3: Pellegrino in contropiede brucia tutti e fa il trisFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 22:15Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Due passaggi e in porta: nel momento più difficile la Fiorentina trova due giocate e va sul doppio vantaggio: su un'azione offensiva del Venezia i viola allontanano, la palla finisce a Fagioli che di prima scodella in avanti per Pellegrino; il centravanti subentrato a Beto brucia sullo scatto Moreno, si presenta davanti a Stankovic e lo batte con un diagonale preciso; 1-3 per i viola e secondo gol con la maglia della Fiorentina per l'argentino ex Parma.