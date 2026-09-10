RFV Tosto: "Chi parla di salvezza per la Fiorentina non capisce niente di calcio"

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L'ex calciatore Vittorio Tosto è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante 'Viola amore mio', per commentare il momento della Fiorentina: "Nel calcio chi l'ha dura la vince. Secondo me alla lunga la famiglia Commisso avrà ragione. Fino a qualche settimana fa non c'era un fiorentino che non era entusiasta della svolta societaria con un mercato degno del nome di Firenze. Credo che tre partite e 0 punti non siano niente, mi piace come si sta muovendo il figlio di Commisso e i soldi che sono stati inseriti nel mercato. Oggi è così ma siamo all'inizio ed è appena iniziata la maratona. La Fiorentina è ultima ma recuperare un kilometro agli avversari non è niente, la famiglia Commisso merita soddisfazioni così come tutta la piazza".

Che traguardo potrà raggiungere la Fiorentina?

"La Fiorentina è una squadra forte. Punto. In questo momento è scollegata. Il giudice ha schiacciato la pistola dello start e la Fiorentina è ancora al mare ma è una squadra forte. Purtroppo la gestione tecnica del nuovo corso non ha dato risultati. Ero ospite al centenario e la partita contro il Frosinone, ho visto una squadra affamata ma non è ancora partita. Lo start per la Fiorentina calcio non è partita. Ho visto un'atmosfera meravigliosa al Franchi e una grandissima fiaccolata sui Lungarni, c'ero anche io tra i 40mila. Paratici, Grosso, i singoli calciatori... La Fiorentina non è partita ma arriverà lontano: non è come si iniziano i campionati ma come si portano a termine. Chi parla di salvezza non capisce niente di calcio: anche se fa cagare fino a marzo o aprile raggiungerà comunque la salvezza. Eliminiamo questo concetto".

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