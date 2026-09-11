Paratici: "Vanoli aveva fatto un'impresa. Grosso ha manifestato poca fiducia nel progetto"

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Prima di Venezia-Fiorentina, in diretta su Dazn ha preso la parola Fabio Paratici. Queste le parole del direttore sportivo viola, a partire dal cambio in panchina: "Presa la decisione siamo andati dritti, dobbiamo pensare a lavorare e a fare il bene del club. Vanoli va messo nelle condizioni migliori possibili, abbiamo voltato pagina e pensiamo a stasera".

Serve il risultato, Vanoli riporterà coraggio.

"Ripartiamo con Paolo perché l'anno scorso ha fatto un'impresa, conosce i giocatori, la piazza e noi stessi. Ci conosciamo bene e ci stimiamo. Stasera serve una gara d'identità, il progetto è iniziato a febbraio scorso e la stagione era finita con una bella seconda parte di campionato. Il progetto durerà altri quattro anni e sappiamo che ci saranno intoppi, buchi e salite: dobbiamo affrontarle, scorciatoie non ce ne sono, bisogna esser convinti di ciò che stiamo facendo".

Ci sarà un'azione disciplinare contro Grosso?

"Come ho detto prima, voltiamo pagina. La decisione è maturata dopo un confronto con l'allenatore, che ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Di conseguenza non sarebbe stato il bene del club e quindi siamo andati in un'altra direzione. Abbiamo un grosso senso di appartenenza e prendere le decisioni fa parte del nostro lavoro. Per quanto mi riguarda, prenderò sempre la decisione che è la migliore per il club. Il motore delle mie scelte è sempre stato quello di fare il bene del club, l'ho sempre fatto e anche in questo caso era la cosa da fare".