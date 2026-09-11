Venezia-Fiorentina 1-2, riprende la gara del Penzo: nessun cambio
51' - Prova la conclusione da fuori Fagioli, tiro di sinistro che viene deviato e poi bloccato da Stankovic.
49' - Bella palla dentro per Beto da parte di Ndour, l'attaccante prova a lavorare di fisico e a tirare in porta ma viene ostacolato dalla difesa avversaria.
46' - Nessun cambio alla pausa, riprende la gara del Penzo.
Intervallo
45' + 2' - Duplice fischio al Penzo, si va al riposo sul punteggio di 1-2 che premia la Fiorentina.
45' + 1' - Ci prova il Venezia dopo un angolo, ma non genera pericoli.
45' - Segnalati due minuti di recupero.
43' - Si ferma Busio in casa Venezia, accasciatosi a terra per un problema muscolare. Primo cambio per Stroppa, entra Helgason.
42' - Palla gol divorata da Njie! L'ex granata viene servito in campo aperto e si invola verso Stankovic tutto solo, ma si fa ipnotizzare. Bruciata la palla del terzo gol viola.
41' - Punizione interessante per gli arancioneroverdi dalla destra, se ne incarica Busio: palla lunga che esce fuori.
37' - Altra bella galoppata di Njie che se ne va centralmente, Schingtienne lo stende con un fallo tattico e si becca la prima ammonizione del match.
29' - Ed è subito 1-2 viola! Ancora Mastantuono! L'ex Real Madrid punta ancora l'avversario al limite e calcia ancora col sinistro, stavolta sul secondo palo: un bacio al montante e gol, Fiorentina avanti!
28' - Pareggia la Fiorentina con Mastantuono! Il talento argentino parte dalla destra, punta l'uomo e si accentra sul mancino: tiro potente che prende in controtempo Stankovic, 1-1 al Penzo.
26' - Palla sulla corsa per Njie che arriva in area, Stankovic esce e lo travolge ma prende anche la sfera.
21' - Avanti il Venezia con Adams. Gli uomini di Stroppa ripartono bene dopo un errore di Ndour, l'attaccante viene servito in profondità da Busio e fredda De Gea sul secondo palo.
18' - Che occasione per Jimenez! Lo spagnolo scambia sulla destra con Mastantuono che lo imbuca in piena area, ma il laterale non effettua né un tiro né un cross davanti a Stankovic.
15' - Buona ripartenza della Fiorentina, Mastantuono premia l'inserimento di Atta che poi manda Ndour dentro l'area: l'ex PSG calcia forte ma sull'esterno della rete.
11' - Brillante Njie sulla sinistra, l'ex Toro sterza più volte sul marcatore e mette un buon pallone in mezzo. Ma nessuno ci arriva.
9' - Primo squillo di Mastantuono! L'argentino riceve al limite a va all'uno contro uno, passa in mezzo a due uomini e viene murato proprio al momento del tiro.
7' - Yeboah ci prova di testa! Il centravanti lagunare gira di testa uno spiovente dalla destra, non trova di poco la porta.
4' - Buona copertura del pallone di Beto, che poi sbaglia nel tentativo di allargare il gioco per Mastantuono.
1' - Partiti! È iniziata la gara del Penzo.
20:45 - Tutto pronto, squadre in campo. Queste le formazioni:
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli
Pochi minuti al calcio d'inizio di Venezia-Fiorentina, match valido per la quarta giornata di campionato. Fischio d'inizio allo stadio Penzo ore 20:45, con i viola a caccia della prima vittoria in campionato, nel giorno del ritorno in panchina di Paolo Vanoli. La partita sarà visibile in diretta televisiva sui canali Dazn, su Radio FirenzeViola la radiocronaca integrale col nostro inviato in laguna, mentre su FirenzeViola.it il racconto testuale.
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