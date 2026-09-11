Venezia-Fiorentina, le ufficiali: panchina per Dodo, ci sono Viery e Jimenez. Davanti c'è Beto
Il Vanoli bis alla Fiorentina è pronto a cominciare. I viola infatti, dopo il ribaltone in panchina avvenuto in settimana con l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli, tra meno di un'ora scenderanno in campo per la quarta giornata di Serie A allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia contro il Venezia di Giovanni Stroppa. L'obiettivo ovviamente sarà quello di centrare la prima vittoria in campionato dopo le tre sconfitte nelle prime tre uscite. In tal senso sono uscite da poco le formazioni ufficiali, con alcune novità rispetto alle attese. Non gioca infatti Valdepenas ma gioca Viery, con Ranieri che potrebbe giocare da terzino sinistro. Per il resto quasi tutto confermato, con Beto alla prima da titolare in attacco.
Queste le formazioni ufficiali:
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Giovanni Stroppa.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Valdepenas, Pedro Goncalves, Gnonto, Pellegrino, Oulai.
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