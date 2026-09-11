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Venezia-Fiorentina 2-4: Hainaut accende il finale al Penzo

Venezia-Fiorentina 2-4: Hainaut accende il finale al PenzoFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:36Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Sembrava finita, e invece un guizzo del Venezia dà un po' di pepe al finale del Penzo: errore in costruzione dei viola, Haps crossa in mezzo per Hainaut, che con un gran destro al volo da pochi passi buca De Gea. 4-2 per la Fiorentina, che si dimostra ancora fragile dietro.