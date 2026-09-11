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Venezia-Fiorentina 2-4: Hainaut accende il finale al Penzo
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Sembrava finita, e invece un guizzo del Venezia dà un po' di pepe al finale del Penzo: errore in costruzione dei viola, Haps crossa in mezzo per Hainaut, che con un gran destro al volo da pochi passi buca De Gea. 4-2 per la Fiorentina, che si dimostra ancora fragile dietro.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 2-4: buona la prima del Vanoli-bis, Mastantuono porta il pallone a casa
Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciaredi Pietro Lazzerini
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1 Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciare
Copertina
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Luca CalamaiA Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
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