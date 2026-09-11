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Venezia-Fiorentina 1-4: ancora Franco Mastantuono, tripletta per l'argentino
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La Fiorentina mette il doppio lucchetto alla partita e lo fa con l'assoluto protagonista di questa partita, Franco Mastantuono, che in 80' segna il primo, secondo e terzo gol da quando è in Italia; il terzo sigillo dell'argentino è fortunato ma meritato, arriva dopo un'azione prolungata che viene rifinita da una scucchiaiata in area di Ndour, Mastantuono gira in porta, Stankovic respinge ma la palla carambola sulla faccia del classe 2007, che mette in porta quasi senza accorgersene il 4-1.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 2-4: buona la prima del Vanoli-bis, Mastantuono porta il pallone a casa
Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciaredi Pietro Lazzerini
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Copertina
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Luca CalamaiA Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
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