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Venezia-Fiorentina 1-4: ancora Franco Mastantuono, tripletta per l'argentino

Venezia-Fiorentina 1-4: ancora Franco Mastantuono, tripletta per l'argentinoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 22:35Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina mette il doppio lucchetto alla partita e lo fa con l'assoluto protagonista di questa partita, Franco Mastantuono, che in 80' segna il primo, secondo e terzo gol da quando è in Italia; il terzo sigillo dell'argentino è fortunato ma meritato, arriva dopo un'azione prolungata che viene rifinita da una scucchiaiata in area di Ndour, Mastantuono gira in porta, Stankovic respinge ma la palla carambola sulla faccia del classe 2007, che mette in porta quasi senza accorgersene il 4-1