RFV L'ex Como Ardito: "Le pressioni per Fabregas aumentano. Su Kean tanto scetticismo"

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L'ex calciatore e allenatore delle giovanili del Como, Andrea Ardito, è intervenuto a "Chi si compra?" in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla scalata del club lombardo e sull'imminente Fiorentina-Como: "Quesot è un nuovo inizio per il Como, ogni anno è una novità perché questo club cresce sempre. Ho visto un Como sotto tono in questa prima parte di stagione, a parte le gare contro Lipsia e Napoli mi è parsa una squadra diversa. Ma è normale, c'è la Champions che è un impegno fisico, psicologico ed emotivo che devono imparare a gestire.

Nico Paz non sta riuscendo ad esprimersi da prima punta, anche l'altra sera a Rotterdam ha fatto fatica. Ovvio che adesso lo conoscono tutti e tutti prendono le giuste precauzioni per limitarlo. Ma a livello di atteggiamenti è perfetto, poi tecnicamente è speciale e quello non si perde. Però posso dire che adesso a Como c'è pressione: prima ero sotto casa e un autista di un pullman mi ha riconosciuto e mi ha iniziato subito a fare domande sulla gestione di Fabregas. Purtroppo è così dappertutto, si vuole tutto e subito e le pressioni aumentano. Va tutto a velocità ultrasonica, qui si discute un allenatore che ti ha portato in tre anni dalla B alla Champions.

Anche dal punto di vista comunicativo Fabregas sta crescendo, l'altra sera dopo la sconfitta in Olanda ha riconosciuto qualche errore che ha fatto. In vista della gara di domenica contro la Fiorentina dico che l'anno scorso la squadra di Paolo Vanoli è riuscita a mettere in difficoltà il Como, forse è quella che l'ha messo più in difficoltà. E poi quest'anno la squadra ha più qualità. Ma dipende tutto dal Como: se riesce a recuperare energie e archiviare i recenti risultati diventa dura per tutte affrontarli. Moise Kean? Dipende tanto da lui. Qua ha tutte le possibilità per esprimersi. Non ha le qualità perfette per il gioco di Fabregas, perché è un giocatore anarchico. Non è stato accolto nella maniera migliore dalla piazza, che è stata subito scettica con lui".

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