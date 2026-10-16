RFV Firicano: "La Fiorentina mostra difficoltà nell'approccio alla gara"

Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola dell'incontro di domenica col Como: "I lariani potrebbero risentire della delusione e della stanchezza accumulata in coppa. Per la Fiorentina potrebbe essere un vantaggio affrontare una squadra meno fresca, ma sarà fondamentale l'atteggiamento mentale di entrambe".

Quali sono i principali problemi emersi nella Fiorentina a Marassi?

"La squadra ha mostrato difficoltà nell'approccio alla gara e sul piano tecnico-tattico, con un'identità ancora poco definita. Il secondo tempo, però, ha offerto segnali incoraggianti, soprattutto sul piano fisico. Ora bisogna lavorare per risolvere gli altri problemi".

Confermerebbe Ranieri in difesa dopo l'errore contro il Genoa?

"Sì, gli darei fiducia. La Fiorentina ha bisogno di trovare continuità e mantenere lo stesso assetto per alcune partite potrebbe aiutare a individuare meglio le criticità. Un singolo errore non dovrebbe essere sufficiente per escluderlo, anche perché potrebbe spingerlo a reagire con maggiore determinazione".

Il rinnovo di contratto potrebbe aver distratto Ranieri?

"Le tante interviste e le emozioni legate al rinnovo potrebbero avergli tolto un po' di concentrazione. Nonostante la prestazione negativa, proprio per questo gli concederei un'altra opportunità, confidando nella sua voglia di riscatto".

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