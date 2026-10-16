Ceccarini vota per Oulai: "Con il Como lo vorrei di nuovo in campo nel 4-3-3"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina in vista della sfida di domenica contro il Como. Ecco le sue valutazioni in merito: "Oggi per vincere bisogna saper difendere bene: chi vince i trofei, ha sempre delle ottime difese. Vanoli si è detto d'accordo con le parole di Allegri e si è soffermato ancora una volta sul concetto di equilibrio. Ecco perché credo che il modulo di partenza sarà il 4-3-3".

Si aspetta che giochi Brescianini?

"Io riproporrei Oulai. Il Como in mediana non è veloce ma ha una grande proprietà di palleggio. Se opponi ai lariani giocatori con caratteristiche simili magari puoi trovare l'arma vincente. Per me sarebbe un centrocampo intrigante, quello con l'ivoriano a fare la mezzala assieme a Ndour e Fagioli. Oulai è un giocatore di qualità che forse col Genoa non serviva mentre il Como lascerà la Fiorentina giocare".