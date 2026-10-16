RFV M. Orlando: "Ecco dove la Fiorentina potrebbe battere il Como"

Così l'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": “Il Como non è nel suo momento migliore, è una squadra che sta faticando molto rispetto alla passata stagione in cui giocava questo calcio fluido. Forse hanno pesato certe scelte di mercato. È una squadra molto più prevedibile, forse se li pressi tendono a offrire”.

Si impone la necessità di far giocare Brescianini?

“Sì, serve uno di gamba, corsa. Loro faticano molto se li attacchi. È il momento migliore per incontrare il Como. C’è un’involuzione di Fabregas. Se sei aggressivo soprattutto a centrocampo, avendo intensità, puoi sfangarla. Dovranno fare la differenza sopratutto gli esterni. Ma potremmo vincere la partita a centrocampo”.

Forse sarebbe l’occasione giusta per Oulai?

“Oulai sarebbe perfetto per togliere spazio e tempo ai giocatori del Como nel giro palla. Ndour e Fagioli non sono così predisposti al pressing, però bisogna che qualcosa migliorino da questo punto di vista. Così come deve migliorare Njie, che col Napoli lasciava sempre da solo Viery contro Di Lorenzo e Politano. I giocatori devono aiutarsi di più tra loro”.

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