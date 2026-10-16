RFV Marco Nappi: "Bisognerebbe prendere calciatori che abbiano voglia"

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Così l'ex Fiorentina, Marco Nappi, intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: “Bisognerebbe stare dentro alle dinamiche del club per capirne i problemi. Per me chi gioca in Serie A non può fare errori su situazioni di lettura di palla: sto parlando del gol subito dalla Fiorentina su errore di Ranieri a Genova. Ci sono giocatori che fanno a volte degli errori che nel calcio non si possono vedere. Non so se è una questione di stress mentale. Ma stress di cosa?".

Come mai la squadra incontra così tante difficoltà?

"Io ho sempre detto che giocare a Firenze non è facile, ma è bellissimo. Sono anni che non si vede più una Fiorentina che lotti per le posizioni che le competono. Grosso è arrivato con tante aspettative, che non ha soddisfatto perché non è riuscito a tenere il gruppo. Arriva Vanoli e, dopo una vittoria a Venezia, i problemi rivengono fuori. È dura cercare di dare una spiegazione a questo momento della Fiorentina”.

C’è il rischio di una stagione anonima o comunque di transizione?

“Se spendi le cifre che ha speso la Fiorentina va a puntare almeno per un posto in Europa. Parlare di salvezza stona un po’. Io ho sempre detto che non bisogna prendere i nomi, ma gente che ha fame. Servono i calciatori che hanno la voglia di giocare”.

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