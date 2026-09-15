RFV Giorgetti: "Questa è una Fiorentina che vuole crescere. Si iniziano a vedere alcuni singoli"

vedi letture

Angelo Giorgetti ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel post partita della vittoria della Fiorentina in Coppa Italia contro il Pisa. Queste le sue parole: "Possiamo dire che questa è una Fiorentina che vuole crescere. Non scordiamoci cosa era questa squadra fino a qualche giorno fa. Oggi nel primo tempo non è stata scintillante ma c'è stata applicazione e voglia di stare uniti. Si iniziano a vedere le qualità dei singoli Pellegrino, Njie e Goncalves, sintomo di una maggiore leggerezza in squadra".

Come valuti il lavoro di Vanoli? "Quando la Fiorentina soffriva a Venezia ha messo Gnonto oggi ha fatto lo stesso con Goncalves, si intravede la voglia di migliorare e non si vede più la confusione che c'era prima. Stiamo mettendo insieme segnali per uscire da quell che sembrava essere un incubo