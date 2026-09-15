Giorgetti: "Questa è una Fiorentina che vuole crescere. Si iniziano a vedere alcuni singoli"
Angelo Giorgetti ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel post partita della vittoria della Fiorentina in Coppa Italia contro il Pisa. Queste le sue parole: "Possiamo dire che questa è una Fiorentina che vuole crescere. Non scordiamoci cosa era questa squadra fino a qualche giorno fa. Oggi nel primo tempo non è stata scintillante ma c'è stata applicazione e voglia di stare uniti. Si iniziano a vedere le qualità dei singoli Pellegrino, Njie e Goncalves, sintomo di una maggiore leggerezza in squadra".
Come valuti il lavoro di Vanoli? "Quando la Fiorentina soffriva a Venezia ha messo Gnonto oggi ha fatto lo stesso con Goncalves, si intravede la voglia di migliorare e non si vede più la confusione che c'era prima. Stiamo mettendo insieme segnali per uscire da quell che sembrava essere un incubo
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