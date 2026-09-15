RFV Mpasinkatu: "Dopo Venezia la Fiorentina sta meglio. Grosso? Avrei aspettato un po'"

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Intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", l'opinionista Malu Mpasinkatu ha dato i suoi pareri sulla Fiorentina a partire dalla vittoria di Venezia: "Dopo Venezia la Fiorentina sta un po’ meglio. Devo dire la verità: la squadra ha tirato il fiato e ha dato una risposta importante. Anche Vanoli, probabilmente, dopo aver visto la reazione della squadra, avrà capito che a volte la continuità può interrompere qualcosa che stava nascendo. Se guardiamo le ultime giornate della Fiorentina, infatti, vediamo una squadra da zona Europa. Nel girone di ritorno sarebbe stata addirittura settima, quindi in piena corsa europea".

Out Grosso, in Vanoli. Che decisione è stata?

"Personalmente avrei aspettato ancora un po’, magari la sosta o la fine di questo ciclo di partite, per vedere se la squadra riusciva a recuperare. Però la scelta di Vanoli l’ho letta soprattutto nell’ottica di un allenatore che ha voluto cambiare subito. Credo che Grosso non avesse lasciato, soprattutto nel momento in cui aveva manifestato tutta la sua fiducia nei confronti della squadra".

Stasera la Coppa Italia.

"Fiorentina-Pisa è un derby e, secondo me, i derby esulano da categorie e risultati. È proprio questo il bello di queste partite. La Fiorentina ha una storia importante in Coppa Italia e, se c’è una squadra che ama questa competizione come poche, è proprio la Fiorentina. È una coppa alla quale la Fiorentina tiene molto. Come ha detto lo stesso Vanoli, bisogna dare tutto".