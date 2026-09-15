RFV Accomando promuove i viola: "Con Mastantuono dimostrazione di forza"

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Collega specializzato nel mercato per Sportmediaset, Orazio Accomando è stato ospite di Radio FirenzeViola nel corso della mattinata, durante "Chi si compra?". Ecco le sue valutazioni sulla Fiorentina attuale:

Ti aspettavi un’estate così movimentata per la Fiorentina, soprattutto dopo l’addio di Grosso e il ritorno di Vanoli?

"No, sinceramente mi ha sorpreso. Mi sembra quasi un déjà vu rispetto alla scorsa stagione, anche se considero il mercato della Fiorentina migliore, soprattutto per qualità e nomi. C’erano i presupposti per una stagione da protagonista e per provare a lottare per l’Europa. È chiaro che non si può pensare di passare dalla salvezza dell’anno scorso alla Champions in pochi mesi, ma la strada sembrava quella giusta. Ora il ritorno di Vanoli può dare maggiore serenità all’ambiente e serve una svolta rispetto a quanto visto l’anno scorso".

Che valore dai alla vittoria contro il Venezia? Può essere la svolta?

"È una vittoria molto importante perché permette alla Fiorentina di liberarsi di alcune scorie negative. Paradossalmente, nei primi 45 minuti mi è sembrata più fragile la Fiorentina del Venezia, soprattutto a livello psicologico. La squadra aveva bisogno di una vittoria e di una buona prestazione. Sono arrivati anche segnali importanti dai singoli, come Mastantuono e Pellegrino. Però non bisogna esaltarsi: l’anno scorso, dopo una goleada contro l’Udinese, arrivarono altre sconfitte. Adesso serve continuità. La sosta permetterà a Vanoli di lavorare e costruire davvero la sua Fiorentina".

Sei sempre stato un grande estimatore di Mastantuono. Pensi che possa fare davvero la differenza?

"Assolutamente sì. Sono un grande fan del giocatore. La Fiorentina ha dimostrato forza nel riuscire a prenderlo, nonostante la concorrenza. Il prestito secco può far discutere, ma oggi il calcio italiano deve fare i conti con formule di questo tipo. Se puoi avere per una stagione un talento come Mastantuono, che può alzare il livello della squadra, devi prenderlo. Contro il Venezia ha dimostrato di poter cambiare una partita con una singola giocata. Non farà tre gol ogni partita, ma è sicuramente uno dei giocatori con più qualità della rosa".