RFV Cinquini verso il Pisa: "Vorrei vedere Oulai. Vanoli? Ha l'esperienza giusta"

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Oreste Cinquini, ex direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per parlare del momento della squadra viola, della sfida di Coppa Italia contro il Pisa e delle scelte di Paolo Vanoli. Tra mercato, gestione della rosa, Mastantuono e futuro societario, Cinquini ha analizzato a 360 gradi la situazione della Fiorentina: "Io da giorni dico: attenzione alla partita con il Pisa. Può essere semplicissima se la giochi con la testa giusta, ma può anche diventare una partita avvelenata. Nei derby i valori tendono a equilibrarsi: c'è l'aspetto agonistico, la determinazione e per il Pisa può essere la partita dell'anno. Mi sembra però che Vanoli, mettendo tanti giocatori importanti, abbia capito questo aspetto".

C'è qualcuno che le piacerebbe vedere in campo, tra quelli che hanno avuto meno spazio fino a questo momento?

"Soprattutto Oulai, che viene da un infortunio. Vediamo se riuscirà a dare una certa consistenza al centrocampo. Ha fatto bene al Mondiale, però bisogna andarci piano".

Che ne pensa del ritorno di Vanoli?

"Vanoli credo abbia l'esperienza necessaria e la capacità per alternare determinati giocatori. La Fiorentina, a mio parere, ha una buona rosa. Paratici? Io pensavo che non sarebbe tornato su Vanoli, ma che avrebbe scelto un'altra strada. Però Paratici aveva avuto la possibilità di conoscerlo da gennaio, da febbraio, quando era arrivato. Per questo mi ha sorpreso: ha avuto cinque mesi per conoscerlo e poi è andato su Grosso. Adesso aspettiamo e vediamo".