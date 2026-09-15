RFV Cecconi: "Grosso ha avuto problemi con la squadra. Vanoli ha un'arma a doppio taglio"

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Luca Cecconi, ex attaccante che ha vestito sia la maglia della Fiorentina che quella del Pisa, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dall'arrivo di Vanoli in panchina e dal possibile inizio di una nuova stagione per i viola: "È presto per dirlo, è chiaro che si era creato qualche problema fra Grosso e la squadra e il fatto di averlo esonerato, si è eliminato un problema ma agli inizi c'è la reazione istintiva perché è stata allontana la causa che si era creata in precedenza. Dopo lo stato d'animo che migliora, nelle prossime partite vedremo. Per ogni ruolo ci sono alternative di valore senza una squadra titolare chiara e più forte rispetto a chi resta fuori. Questo può essere un punto di forza ma potrebbe anche esserci un pizzico di scontentezza da parte di chi resta fuori e magari aveva altre pretese dall'esperienza in viola".

Lei farebbe giocare Beto o Pellegrino contro il Pisa?

"Io credo che nella partita di stasera Vanoli valuterà anche l'occasione per dare minutaggio a chi ha giocato venerdì scorso. Non credo che Vanoli abbia le idee chiarissime sui tanti giocatori della rosa e quindi dopo averli visti in allenamento li vorrà vedere in partita. Non bisogna mai prendere sotto gamba le partite, perché per il Pisa ci saranno più stimoli. A me piacciono entrambi, perché sono generosi, si muovono, si danno da fare e hanno un atteggiamento positivo. Faccio fatica a preferirne uno, perché come valore, pur con caratteristiche diverse, si somigliano".

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