RFV Lucchesi: "Mastantuono il miglior acquisto dell'estate. Vanoli ha un vantaggio: ecco quale"

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Fabrizio Lucchesi, dirigente che ha vissuto sia l'ambiente della Fiorentina che quello del Pisa, ha parlato a Palla al Centro su Radio FirenzeViola: "È un derby sentito più di quanto si immagini. Il Pisa erano tanti anni che non incrociava la Fiorentina. Da fiorentino che ha lavora a Pisa però vi dico che è veramente sentitissima".

È un derby da non sottovalutare?

"C'è uno che ha tutto da perdere e uno che non ha niente da perdere. In campo, la partita abbordabile diventa la più insidiosa. Va affrontata bene, va fatta la partita, perché questo Pisa è una squadra rognosa".

L'ha stupita questo rendimento di Mastantuono?

"Ci sono dei giocatori che si ambientano prima degli altri anche grazie alla propria personalità. Lui è un giocatore che ha grande talento. È destinato a crescere ancora. Gli argentini è difficile che tradiscono le aspettative. Sono giocatori di garra, con la voglia di prevalere sull'avversario. È una delle migliori operazioni fatte a Firenze questa estate".

Che ne pensa di Vanoli?

"È partito bene. Ha il vantaggio di conoscere l'ambiente. Firenze è particolare, dà tanto ma chiede anche tanto. L'idea di aver superato questa fase durante la sua prima avventura da allenatore viola, è un vantaggio. Per la squadra in campo però, dobbiamo avere un po' di pazienza. Diamoci qualche partita per capire come evolverà questa squadra.

Fagioli?

"Quando dico che dobbiamo aspettare, lo dico perché il test contro il Venezia non è stato così probante. Fagioli ha ricompensato la fiducia del mister, ma vediamo che continuità riuscirà a mettere in campo. Intorno a lui c'è da ricostruire l'intero centrocampo".