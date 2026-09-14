RFV Piovanelli: "Vanoli 100mila volte meglio di Grosso. Farei una statua ai Commisso"

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Lamberto Piovanelli, ex giocatore del Pisa ma anche grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola per parlare della sfida di domani in Coppa Italia e non solo: "Il Pisa non ha fatto una delle sue migliori partite. Devo dire che dopo le due vittorie prcedenti ci si aspettava un Pisa diverso che invece ha fatto un grande passo indietro tornando alla paura della prima giornata. Perdere in casa in quel modo fa un po' pensare. Contro la Fiorentina è una partita sentitissima, quasi della vita. I tifosi pisani ci tengono tantissimo e sicuramente sarà una sfida nervosa perché la Fiorentina a parte l'ultima vittoria non è un periodo tranquillo mentre il Pisa viene da una scoppola importante che ha ridimensionato il pensiero e le aspettative verso il futuro. Sarà una partita delicata".

Con la partita di Venezia è iniziata ufficialmente la stagione della Fiorentina?

"Io ci andrei piano perché abbiamo visto delle partite incredibili in senso negativo. Forse ancora peggio della partenza dell'anno scorso, ed è tutto dire. Menomale questa vittoria a Venezia, Vanoli sta facendo un buon lavoro. Ma io non riesco a capire, da tifoso che vive fuori città, come si fa gli ultimi anni a escludere un allenatore che voleva venire a Firenze a tutti i costi come Sarri? Si va a cercare Grosso che se lo guardi bene, ha vinto un campionato di Serie B con un Sassuolo che ha affrontato un campionato di livello veramente basso. L'anno scorso ha fatto un buon campionato, ma niente di particolare, non ha fatto come il Como, per fare un esempio. Per me è stato un indovinare più che una ricerca dell'allenatore. 100mila volte meglio Vanoli che aveva dimostrato qualcosa sulla panchina della Fiorentina. Sarebbe stato doverosa la conferma, perché ha meritato sul campo. Non mi è piaciuto come è ripresa la stagione della Fiorentina. Io farei una statua al presidente Commisso visti i soldi che sta mettendo sullo stadio, sul Centro Sportivo e sul mercato. Se la società si indirizzava su un tecnico come Sarri, forse avrebbe fatto il passo in avanti che tutti si aspettavano".

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