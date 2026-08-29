Jonathan David all'Atletico può sbloccare Zirkzee alla... Juventus

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Il futuro di Joshua Zirkzee resta ancora incerto e potrebbe essere legato a quello di Jonathan David. Secondo l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid sta trattando concretamente l’attaccante della Juventus e, in caso di partenza del canadese, i bianconeri potrebbero tornare con decisione sull’ex Bologna, complicando così i piani della Fiorentina.

La proposta della Fiorentina

Il club viola, che nelle ultime ore aveva guadagnato terreno, aspetta ancora il via libera definitivo di Zirkzee e del Manchester United. La Fiorentina ha già proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma la trattativa è ferma da circa 48 ore. L’eventuale addio di David potrebbe quindi cambiare nuovamente gli equilibri e riportare la Juventus in corsa.