Fiorentina-Frosinone 0-0, segui la diretta testuale del match!
0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in campo con la divisa per il Centenario bianco-rossa.
Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Frosinone. Una giornata storica per la Fiorentina, una partita da non sbagliare. Al Franchi i viola affrontano il Frosinone nella seconda giornata di Serie A, nel giorno in cui Firenze celebra i 100 anni della su squadra. Una festa iniziata già dal pomeriggio con il ritorno di tante glorie del passato e destinata a proseguire dopo il fischio finale con le celebrazioni sul prato del Franchi. Ma prima dello spettacolo c'è il campo: la squadra di Fabio Grosso è chiamata a reagire dopo il pesante 4-0 incassato all'esordio contro la Roma. Dall'altra parte c'è un Frosinone neopromosso che arriva a Firenze dopo la sconfitta di misura contro la Juventus e va a caccia dei primi punti del campionato. Calcio d'inizio alle 18.30. Segui su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti della sfida!
Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Ranieri, Mandragora, Joao Mario, Viery, Fagioli, Jallow, Mazzeo, Pirrò. Allenatore: Fabio Grosso
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, Grillitsch, El Azzouzi, Hasa, Terzic, Fayed, Tchato. Allenatore: Massimiliano Alvini.
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