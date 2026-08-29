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CSC Flash, ecco il nodo per Zirkzee. Tentativo per Gnonto

CSC Flash, ecco il nodo per Zirkzee. Tentativo per GnontoFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:40Primo Piano
di Niccolò Santi
Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!": il nodo per Zirkzee è la formula. Tentativo della Fiorentina per Gnonto del Leeds

Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato quotidiana a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Il nodo per Zirkzee: la situazione

L'obiettivo principale della Fiorentina resta Zirkzee, per il quale il problema è la formula: il Manchester United spinge per l'obbligo di riscatto, i viola per il diritto. Si proverà ad alzare l'offerta. Le alternative sono Beto dell'Everton e, più defilato, Kalimuendo del Nottingham Forest. Kean aspetta il suo sostituto per andare a Como.

Non solo Njie, c'è Gnonto

La Fiorentina offre 15-16 milioni per Njie, il Torino vuole 17-18. A ore può arrivare la svolta. In più la società viola segue Gnonto del Leeds: contatti tra le parti per capire i margini di manovra della trattativa.

Gud-Bologna, Mandragora-Toro

Il Bologna ha opzionato Gudmundsson se parte Rowe. Mandragora è richiesto dal Torino, che può prenderlo a prescindere dalla trattativa per Njie.

Sondaggio per Emerson Palmieri

Interessamento viola per Emerson Palmieri, su cui ci sono anche Juventus e Santos.

Dodo verso l'addio

Offerta da 9 milioni più 2 di bonus del Nottingham Forest per Dodo, su cui c'è anche l'Olympiacos. 

CHI SI COMPRA? FLASH: “IL NODO PER ZIRKZEE. TENTATIVO PER GNONTO”