CSC Flash, ecco il nodo per Zirkzee. Tentativo per Gnonto
Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato quotidiana a cura della redazione di FirenzeViola.it.
Il nodo per Zirkzee: la situazione
L'obiettivo principale della Fiorentina resta Zirkzee, per il quale il problema è la formula: il Manchester United spinge per l'obbligo di riscatto, i viola per il diritto. Si proverà ad alzare l'offerta. Le alternative sono Beto dell'Everton e, più defilato, Kalimuendo del Nottingham Forest. Kean aspetta il suo sostituto per andare a Como.
Non solo Njie, c'è Gnonto
La Fiorentina offre 15-16 milioni per Njie, il Torino vuole 17-18. A ore può arrivare la svolta. In più la società viola segue Gnonto del Leeds: contatti tra le parti per capire i margini di manovra della trattativa.
Gud-Bologna, Mandragora-Toro
Il Bologna ha opzionato Gudmundsson se parte Rowe. Mandragora è richiesto dal Torino, che può prenderlo a prescindere dalla trattativa per Njie.
Sondaggio per Emerson Palmieri
Interessamento viola per Emerson Palmieri, su cui ci sono anche Juventus e Santos.
Dodo verso l'addio
Offerta da 9 milioni più 2 di bonus del Nottingham Forest per Dodo, su cui c'è anche l'Olympiacos.
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