Calamai: "Viola, oggi serve il coraggio della storia: prendi forza per i 3 punti"
Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato della gara contro il Frosinone che coincide col centenario della Fiorentina: "Oggi non si va a cercare il risvolto che genera dibattito, oggi è il centenario: è la storia che entra in campo protagonista. E questo mi auguro che sia ben chiaro ai giocatori che affronteranno il Frosinone. Non contano i loro nomi ma il fatto che c’è un mondo che li guarda con ancora più passione.
C’è il coraggio di chi non può che vincere questa partita. Se qualcuno ha dei dubbi, guardi all’ingresso in campo davanti a sé l’amore dei tifosi viola, o in tribuna i tanti campioni che hanno fatto la storia della Fiorentina. Oggi in campo voglio vedere veramente undici leoni".
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