Colomba: "Zirkzee ha una qualità superiore rispetto alla media in A"

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L'allenatore, Franco Colomba, è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola del possibile arrivo di Joshua Zirkzee alla Fiorentina: "Zirkzee è un giocatore che può fare un po' di tutto in attacco. Sotto il profilo tecnico ha una qualità superiore rispetto a molti dei centravanti che giocano nel nostro campionato. Ha molta qualità, unita a una bella fisicità, e difende molto bene la palla. Non è sicuramente il giocatore da 30 gol, per fare un paragone con altri attaccanti del passato, però è un giocatore che fa giocare bene la squadra. Con lui la squadra riesce spesso a fare la scelta giusta: può favorire gli inserimenti, scambiare in velocità, rifinire l'azione. Difende bene la palla, fa salire il gruppo e permette alla squadra di avanzare. Per questo lo considero un giocatore importante. Può giocare da prima punta, ma anche dietro la prima punta, perché a mio avviso ha le qualità tecniche per fare l'uomo assist o comunque il giocatore di qualità alle spalle di una punta di sfondamento".

Quindi Zirkzee si può definire un "nove e mezzo"?

"Sì, assolutamente. Proprio per questo dicevo che, a seconda della posizione che riesce a ritagliarsi in campo, può essere quello che fa l'assist, quello che inventa la giocata oppure quello che va a chiudere l'azione. Anche fisicamente è un giocatore importante sotto questo profilo".

In queste ore si parla anche di un possibile approdo di Gudmundsson al Bologna. Che giocatore è?

"Gudmundsson forse a Firenze non ha attecchito benissimo, questo senz'altro. Però, prima dell'esperienza alla Fiorentina, aveva fatto ottime cose nel campionato italiano. A volte l'ambiente può essere più o meno favorevole. Se un giocatore non è portato a giocare o non sente la fiducia, questo può incidere. Non so se sia stato questo il caso, ma a me Gudmundsson è sempre piaciuto. Può portare qualche giocata, qualche gol. Non è certo un bomber, però è un giocatore che, di supporto a una punta o sull'esterno, può essere utile".

Guardando alla Fiorentina, come vedrebbe Zirkzee insieme a Pellegrino, Mastantuono e agli altri possibili nuovi acquisti offensivi?

"È chiaro che l'idea di un tecnico, di un allenatore, è sempre passibile di cambiamenti. Ci sono momenti in cui si può giocare in un modo e altri in cui si può giocare in un altro. Non c'è necessariamente una soluzione fissa. Quello che ho detto prima su Zirkzee può valere anche per gli altri giocatori. Dipende dalle caratteristiche della rosa, dalle condizioni dei singoli e da quello che l'allenatore vuole ottenere dalla squadra".

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