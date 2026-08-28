RFV Bongiorni: "La Fiorentina mi intriga. Ora deve decidere cosa fare in attacco"

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Antonio Bongiorni, osservatore, dirigente ed ex calciatore della Lucchese, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento" parlando del calciomercato svolto da Fabio Paratici e della situazione complicata che si porta dietro la cessione di Moise Kean: "Probabilmente questo è un mercato particolare, perché si arriva a chiudere dei colpi negli ultimi giorni di mercato. È un mercato lungo, che arriva fino alla seconda giornata di campionato. La Fiorentina si è trovata di fronte a questa volontà di Kean di andare via, che ha messo in difficoltà la società sia dal punto di vista tecnico, perché su uno come Kean ci costruisci il gioco della squadra. La Fiorentina è una squadra che mi intriga, ma a questo punto qui vorrei capire con quale modulo pensa di giocare Grosso. Al momento non ha attaccanti di grande peso, a parte Pellegrino, che deve maturare molto. Se questo attaccante non arriva, la Fiorentina dovrà affidarsi ai trequartisti, mentre se questo prototipo di punta arriva, serve maggiore spinta sugli esterni. Siamo arrivati alla fine del mercato dove ancora c'è qualcosa da fare.

Per me ha fatto un ottimo investimento con i calciatori futuribili, ma spero che riesca a sistemare questo situazione di Kean sostituendolo con un attaccante forte. Mi sono piaciuti Oulai e Mastantuono, che ha ottime qualità. La Fiorentina deve fare un campionato senza patemi e di capire quali sono le sue possibilità per il futuro. Ora la società deve decidere se puntare su Pellegrino o meno. Il mercato non è stato semplice, perché le valutazioni di questi sono molto elevate. Ora il calcio non è più una passione, ma gira solo intorno ai soldi, come ha fatto Leao andando in Turchia. Per esempio, Leao è un calciatore che io non vorrei mai nella mia squadra perché mi fa bene solo 5-6 partite e basta".