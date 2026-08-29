Fiorentina coperta di fischi dal Franchi dopo il ko per 3-0 contro il Frosinone

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La festa del Franchi è stata rovinata dalla Fiorentina che contro il Frosinone ha perso senza appelli con un 3-0 che non lascia spazio a dubbi. E i 23mila tifosi presenti non hanno tardato a far sentire il proprio dissenso fischiando in modo assordante la squadra distrutta in campo dagli uomini di Alvini. I viola, con De Gea in testa, si sono presentati sotto la Curva Ferrovia, scene già viste purtroppo troppe volte nella passata stagione. 0 gol fatti e 7 subiti nelle prime due giornate di campionato, la domanda sorge spontanea: basterà il mercato per aiutare Grosso a uscire da questa situazione?

La Maratona, dopo i fischi all'indirizzo della squadra di Grosso, ha applaudito a lungo il Frosinone, capace di distruggere calcisticamente la Fiorentina e di giocare una grande partita. Tra i giocatori viola presenti faccia al vento sotto la curva, Pellegrino e Dragusin hanno a lungo applaudito i tifosi che intanto continuavano a cantare il coro: "Solo gli ultrà, vincono sempre", scandito anche dai tifosi degli altri settori.