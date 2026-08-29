FirenzeViola La Fiorentina è un disastro, il Frosinone ne fa 3: incubo viola al Franchi

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La Fiorentina è un disastro e dopo i 4 gol presi con la Roma, con il Frosinone al Franchi finisce 0-3. Con una cornice di pubblico speciale per festeggiare il Centenario, la squadra di Grosso è un'armata Brancaleone, asfaltata da un Frosinone pressoché perfetto in tutti i ruoli. Decidono la sfida la grande doppietta di Raimondo e la rete di Bracaglia sugli sviluppi di un corner.

Per la Fiorentina due pali nel primo tempo e un gol annullato a Gudmundsson, poi più nulla soprattutto nel secondo tempo in cui ci si aspettava la reazione viola. La squadra viola resta ultima in classifica con 0 punti, 7 gol subiti e 0 fatti in 2 partite: iniziare peggio di così era impossibile.