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La Fiorentina è un disastro, il Frosinone ne fa 3: incubo viola al Franchi
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La Fiorentina è un disastro e dopo i 4 gol presi con la Roma, con il Frosinone al Franchi finisce 0-3. Con una cornice di pubblico speciale per festeggiare il Centenario, la squadra di Grosso è un'armata Brancaleone, asfaltata da un Frosinone pressoché perfetto in tutti i ruoli. Decidono la sfida la grande doppietta di Raimondo e la rete di Bracaglia sugli sviluppi di un corner.
Per la Fiorentina due pali nel primo tempo e un gol annullato a Gudmundsson, poi più nulla soprattutto nel secondo tempo in cui ci si aspettava la reazione viola. La squadra viola resta ultima in classifica con 0 punti, 7 gol subiti e 0 fatti in 2 partite: iniziare peggio di così era impossibile.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Dagli inviatiGrosso amareggiato: "Kean? Avessi potuto, l'avrei usato. Dobbiamo metterci in discussione"
Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vitadi Pietro Lazzerini
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Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Frosinone 0-3, le pagelle: Dragusin bis da horror, Atta in ritardo, Oulai pure. Pellegrino e Gud non pungono.
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
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