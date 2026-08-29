Grosso (DAZN): "Inutili i quadri senza un muro per appenderli. Troppo fragili"

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Intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro il Frosinone, Fabio Grosso ha risposto così: "Sicuramente abbiamo un problema. Avremmo voluto in questa giornata fare un risultato diverso. Abbiamo mostrato tante fragilità e c'è ancora tanto lavoro da fare. Possiamo trovare qualcosa su cui ripartire ma le fragilità ci dicono che dobbiamo rafforzarci, completarci e lavorare tanto".

La preoccupa il modo in cui prende gol?

"Sì. Sto battagliando tanto per mettere le fondamenta e non prendere gol. Se hai i quadri ma non hai il muro per mostrarli allora sono fini a se stessi. Abbiamo qualità ma dobbiamo strutturarci da tutti i punti di vista. Pensavamo di poter far meglio, sappiamo che dovremo affrontare tante difficoltà. Le occasioni le abbiamo create, però non possiamo concedere questo tipo di sensazione che basta poco per creare difficoltà. Sapevo di dover lavorare tanto, oggi ne ho avuta la conferma. Dobbiamo tirarci su le maniche".

Come si esce da queste situazioni?

"In poco tempo è difficile, siamo dentro a un campionato che ti mette di fronte a tantissime insidie. Dobbiamo punzecchiarci per capire come. Tra qualche giorno finirà il mercato e capiremo chi siamo. Per poi lavorare e tirare su la nostra squadra".

Mastantuono come lo ha visto?

"Nel finale a livello offensivo avevamo poco da mettere. Ho provato a consolidare un po' la squadra, Franco sta migliorando da quando è arrivato. Ma abbiamo mostrato fragilità che dobbiamo limitare perché basta molto poco per andare in difficoltà. Ci vuole tempo e qualità per rispettare questo stadio che ci ha aiutato anche oggi. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più".