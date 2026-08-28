RFV Malu: "Zirkzee può sostituire bene Kean, ma siamo nelle ipotesi"

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Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola per dire la sua sulla possiblità che Zirkzee sostituisca Kean: "Ve l'ho detto nel mio intervento all'inizio della settimana, dopo la batosta di Roma: è meglio prendere subito la batosta, alzare la testa e andare avanti. Se Kean deve rimanere, deve essere ben motivato e sposare l'idea della Fiorentina. Se invece ha deciso di concludere la sua esperienza a Firenze perché vuole andare al Como, le condizioni per la Fiorentina sono accettabili, visto che ci sarebbe questa separazione, a patto che venga sostituito con un giocatore all'altezza. Io mi chiedevo: quanti giocatori all'altezza ci sono in giro?".

E qual è la risposta?

"Zirkzee, quello del Bologna, perché è bene specificarlo, è assolutamente un giocatore che potrebbe fare al caso della Fiorentina e potrebbe non far rimpiangere Kean. Anche qui, però, siamo sempre nel campo delle ipotesi. Quando i ragazzi fanno bene in Italia e poi vanno all'estero senza riuscire a esplodere, spesso sentono la nostalgia del Paese e del campionato dove hanno fatto bene. Koopmeiners è un esempio".

In che senso?

"Per un anno e mezzo praticamente aspettava solo la Juventus e, quando l'ha ritrovata, è tornato con grinta e volontà. Perché alla fine è proprio questo che ti fa capire quando un giocatore vuole a tutti i costi tornare in un determinato campionato. Zirkzee sa di aver lasciato degli estimatori in Italia e la Fiorentina potrebbe rappresentare proprio il suo rilancio, permettendogli di recuperare il tempo perduto in questi due anni lontano dall'Italia dopo l'addio al Bologna".

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