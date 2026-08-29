Fiorentina-Frosinone, le formazioni ufficiali: ci sono Gudmundsson e Oulai. Kean in tribuna
Sono arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Frosinone, gara in programma al Franchi alle ore 18:30 per la seconda giornata di campionato. Dopo la cocente sconfitta con la Roma, Fabio Grosso si affida a Gudmundsson e Mastantuono dietro a Pellegrino, mentre Kean, ad un passo dalla cessione al Como, non va neanche in panchina e si accomoda in tribuna. Ecco le scelte:
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Ranieri, Mandragora, Joao Mario, Viery, Fagioli, Jallow, Mazzeo, Pirrò. Allenatore: Fabio Grosso
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, Grillitsch, El Azzouzi, Hasa, Terzic, Fayed, Tchato. Allenatore: Massimiliano Alvini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati