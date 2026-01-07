RFV Giannichedda: "Paratici porterà nuovi innesti e rivitalizzerà i grandi giocatori"

Giuliano Giannichedda, ex calciatore di Lazio e Juventus, tra le altre, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" della partita tra Lazio e Fiorentina: "Sicuramente sarà una partita strana. La Lazio in pieno mercato vende due giocatori importanti, come Castellanos e Guendouzi, soprattutto senza avere delle riserve. La Fiorentina sembra essere in ripresa e ora tutte le sue partite sono determinanti, perché non può lasciare per strada altri punti".

Lei si è fatto un idea di quello che è successo alla Fiorentina?

"Questo è un dilemma, perché se andiamo a leggere i nomi della Fiorentina sono ottimi. Però quando alzi le aspettative e non riesci a mantenerle per due o tre partite, subentra un po' di frustrazione. È un fatto mentale, perché i giocatori sono tutti forti. Ci sono state diverse situazioni sfavorevoli, ad esempio quando devi vincere una partita e ti dice male in più occasioni. Adesso se dovesse arrivare a Paratici si conferisce il potere di mercato a lui, giustamente, per dare nuovi innesti alla squadra e rivitalizzare alcuni giocatori. Se riuscirà in questo secondo me non avrà problemi a salvarsi".

