RFV Baiano su Kean: "Un calciatore se vuole rinnovare non aspetta, lo fa subito"

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Francesco Baiano, detto Ciccio, ex calciatore di Napoli e Fiorentina, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Radio FirenzeViola" parlando della situazione offensiva della Fiorentina: "Bisogna capire se Kean vuole rimanere con un progetto nuovo e magari vincente, che possa fare sognare la tifoseria. Può fare molto di più. Bisogna capire cosa ha in testa, se vuole rimanere o no. Un giocatore se vuole rimanere in una squadra non aspetta la scadenza della clausola, rinnova subito, quindi credo che non si senta centrale a Firenze".

Lei vede dei margini di miglioramento in Piccoli?

"Piccoli è stato attanagliato dall'essere stato pagato tantissimo. Stiamo parlando di un attaccante che ha segnato sempre negli anni passati. Ha influito il cambio squadra e il fatto che non era centrale non progetto della Fiorentina, anche se il Kean di questa stagione non ha fatto benissimo, quindi se avesse giocato meglio Piccoli poteva anche guadagnarsi una maglia da titolare. A mio modesto parere, poi spero di sbagliarmi, credo che lui possa essere una riserva, se punti a fare qualcosa di grande".

Cosa pensa del fatto che la Fiorentina non è orientata verso il riscatto di Harrison e Solomon? Pensava che Parisi potesse evolvere nel ruolo di esterno?

"Parisi lì è stata una forzatura, perché Vanoli non aveva soluzioni. Ha fatto delle partite bellissime. È stato determinante. Nel momento difficile della Fiorentina, il salto glielo ha fatto fare Parisi, perché ha il cambio di passo, cosa che gli altri calciatori non hanno molto. Sinceramente Solomon ha fatto vedere troppo poco per la riconferma. Nel suo momento migliore si è infortunato. Harrison è un giocatore monotematico. È un giocatore di corsa, mentre la Fiorentina ha bisogno di esterni che saltano l'uomo".

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