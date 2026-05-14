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Dal Viola Park, verso la Juventus: Moise Kean si allena ancora a parte
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Non arrivano buone notizie in vista di Juventus-Fiorentina dal Viola Park. Stando infatti a quanto appreso dalla nostra redazione, Moise Kean si è allenato ancora a parte a pochi giorni dalla sfida contro i bianconeri (la cui data e il cui orario resta ancora da decidere). L'attaccante viola continua dunque a rimandare il ritorno in gruppo per via di quell'ormai noto problema alla tibia che lo sta tenendo fuori dal campo dalla trasferta in casa dell'Hellas Verona.
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Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
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