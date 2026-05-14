Bonaventura sulla Viola: "Ho tanti ricordi belli. Unico rammarico? Non aver vinto nulla"

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L'ex centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, è stato ospite al Viola Park, per assistere agli allenamenti della Fiorentina di Paolo Vanoli, e per realizzare una breve intervista per i canali della squadra viola. Queste le sue parole: "Sono molto contento di essere passato a salutare amici ed ex compagni con cui ho un bel rapporto".

Com'è stata la tua avventura araba?

"È stata una bella esperienza in Arabia. Adesso mi sto dedicando alla famiglia e penso che ripartirò a fare qualcosa, ma non so ancora cosa. Mi sto prendendo un periodo sabbatico".

Hai seguito un po' la stagione della Fiorentina?

"Sì ho seguito. Quando una stagione parte male così non è facile, ma alla fine sono riusciti a salvarsi con un grande girone di ritorno e sono contento di questo. Spero che la prossima stagione faranno un grande campionato, anche per i tifosi che si meritano tante soddisfazioni".

Hai un ricordo bello con la maglia della Fiorentina?

"Ho tanti ricordi belli. Gli anni con la maglia della Fiorentina sono stati divertenti, perché giocavamo bene e la gente allo stadio ci dava grande spinta. C'era tanto entusiasmo e quando questo accade a Firenze è bellissimo. L'unico rammarico è non essere riuscito a vincere nemmeno un trofeo".

Cosa ti aspetti dalla partita contro la Juventus?

"È sicuramente una partita sentita qua per tutto il tifo. La squadra credo che farà una buona prestazione e spero che riusciranno a dare una gioia ai tifosi".